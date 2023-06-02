房屋買賣動輒上千萬，消費者一定要多加比較不同的房仲業者的估價，才不會虧損高額房價。曾有一名長期旅居國外的屋主想要處理台北的房產，卻不幸遭到黑心房仲估低房價，險些以賤價出售。所幸屋主朋友即時發現，引薦永慶房屋陳昆德經紀人協助估價，才順利以正常行情出售，挽回超過1500萬元的房價！

永慶房屋為客戶細膩分析房價

永慶房屋陳昆德經紀人分享之前他接到一名曾經服務過的客戶電話，客戶表示自己有一名朋友長期待在海外，這次回台想要處理名下一棟位於士林區的房屋，希望陳昆德經紀人能夠協助他的朋友。陳昆德聯繫上屋主並表明來意，也希望進一步索取房屋相關細節，好做更仔細的估價。沒想到屋主不願意透漏房屋實際地址，僅告知大概區域，請陳昆德根據房市行情做全面分析。

於是陳昆德準備了區域內透天、公寓、華廈、大樓等所有房屋類型的實價登錄資訊，親自屋主仔細說明，同時將「誠實房價報告書」提供給客戶參考。此時，客戶突然指著其中一條巷弄，請陳昆德分析該區域的房價，陳昆德直到此刻才知道屋主房屋的實際位置和坪數。

陳昆德立刻表示，該區域產品都是透天類型產品，交易紀錄較少。數年前同巷弄內曾有一筆透天的交易，總價為6100萬元，單價約為130萬元。不過當時是房市的高點，價格普遍偏高，考慮到現在房市較為降溫，單價需要向下修正，因此合理的行情大約坐落在110萬至120萬元之間，以46多坪的房屋大小計算，總價建議設定在5000萬至5500萬元之間。

聽完了陳昆德的分析，屋主反覆問了他三次：「你確定可以賣到這個價錢？」陳昆德雖然不知道屋主葫蘆裡賣什麼藥，卻還是很誠實地告知，房屋的市場行情確實如此，一定有機會賣得掉。

黑心房仲低估1500萬房價！

屋主後來才透漏，當他回台時，曾經找過其他房屋仲介賣屋，當時該名房仲評估可賣到3800萬元，也提供行情資訊給屋主。他起先覺得價格還可以接受，便打算委託給該名房仲售屋了，沒想到跟朋友聊天後才發現，原來對面房屋數年前就以6100萬元成交，但是該名仲介卻沒有告知，提供的行情資訊裡也沒有這筆紀錄。

屋主此時覺得不對，於是致電給該名房仲，委婉表達自己的售屋計畫需要暫緩。沒想到該名房仲立刻改口說，其實屋主的房屋以4800萬元也有機會賣掉，力勸屋主委託售屋。但是毫無根據、落差又大的估價變化，讓屋主更加確定該名房仲的估價不精準，甚至是有心欺騙。於是決定不予委託，也在朋友的引薦下，結識了陳昆德經紀人。

屋主表示，起先他也擔心陳昆德經紀人會估低價，才不願意透漏實際地址，也想看看陳昆德會不會誠實告知該巷弄6100萬元的交易紀錄。而聽完陳昆德的房市分析後，屋主覺得陳昆德不僅誠實分享行情資訊，也根據房市動態給予完整的售屋建議，讓他非常放心，於是當天便與陳昆德簽立委託。

永慶房屋誠實服務 贏消費者信賴

簽訂售屋委託後，陳昆德憑藉著永慶房屋的團隊聯賣服務，在一個月內就以超過5300萬元的價格順利成交！永慶房屋的高效率和估價之精準，讓屋主非常驚訝，也非常感謝陳昆德的誠實和細膩服務。屋主表示，要是當初委託該名房仲售屋，自己就要虧損超過1500萬元！

陳昆德表示，房屋買賣動輒百萬、千萬元以上，房市上仍有部分的黑心房仲覬覦高額房價，利用資訊不透明、不對稱的方式使屋主或買方誤信過低或過高的房價，接著再聯手投機客低買高賣，賺取高額價差。消費者如果要避免遭到黑心房仲坑騙，最簡單的方式就是多諮詢不同的房仲業者，並選擇誠實的業者為自己服務，才有保障。

永慶房屋為了保障消費者權益，除了提供完整的實價登錄資訊，更推出「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價。陳昆德表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，提供消費者完整、透明、誠實的購售屋服務。