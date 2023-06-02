民進黨前黨工控訴遭同事性騷擾後，申訴卻被吃案。時代力量黨主席王婉諭今表示，接連爆出性平爭議後，民進黨必須要徹底檢討與改善職場性騷擾的處理程序，身為時代力量的黨主席，她也會積極檢視黨內制度，加強落實性平意識。

王婉諭說，接連爆出性平爭議後，民進黨必須要徹底檢討與改善職場性騷擾的處理程序，並徹底回顧過去有多少受害者，因為主事者的不作為，而失去了被伸手救援的機會。

王婉諭也說，身為時代力量的黨主席，她也會積極檢視黨內制度，加強落實性平意識。

她表示，職場性騷擾是典型的濫權行為，她就任立委期間，協助過的許多職場性騷擾被害人都處於相似困境。因此她更要呼籲國內各政黨與政治工作者引以為戒，從自身做起，改變組織文化，對濫權行為保持警惕，建構友善的職場環境，做台灣社會的表率。

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