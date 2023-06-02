《我和我的賽車老爸》陳澤耀在片中飾演天才賽車手，角色過去擁有不為人知的黑暗過去（采昌國際提供）

《我和我的賽車老爸》陳澤耀勤練賽車技巧，並親自上陣演繹多場賽車場面（采昌國際提供）

台灣影史首部結合拉力賽、親情、友情、勵志的電影《我和我的賽車老爸》，預計將在今年秋天於全台盛大上映。本片除了由温昇豪領銜主演，更邀請到曾演出《分貝人生》、《迷失安狄》等片的馬來西亞男星陳澤耀，詮釋擁有悲傷過去的天才賽車手「阿駿」。本身就有參加飄移甩尾比賽，還曾在甩尾賽拿下第三名佳績的他，這回首度接觸拉力賽車，不僅親自上陣演繹多場賽車場面，更為了營救素昧平生卻遭受欺負的主角「冬冬」，因此跟惡霸拳腳相向，讓他成為全片的「動作擔當」。對於有機會參與演出，陳澤耀感性表示：「我是幸運的，在拍電影的路上，能參演自己熱愛的賽車題材，這是難得可貴的。」而距離主要拍攝已經殺青兩年，更是讓他意猶未盡：「或許因為拍攝這部電影讓人印象深刻，又或許因為整個拍攝氛圍和團隊太棒了，讓我殺青以後，都還忘不了這一切。」

身兼演員、歌手、賽車手等身份的馬來西亞男星陳澤耀，過去曾演出《高校鐵金剛》、《逆風18》、《我和我的兄弟‧恩》等電視劇，並以《我和我的兄弟‧恩》入圍金視獎最佳男主角獎。此外也演出《同學會》、《分貝人生》、《幻土》、《樂園》、《迷失安狄》等電影，除了以《分貝人生》榮獲上海電影節亞洲新人獎最佳男演員、中國-東盟電影節最佳男演員、華語青年影像論壇年度新銳男演員獎之外，他在《迷失安狄》詮釋聽障青年，更裸身大秀精壯肉體，還與林心如及飾演跨性別者的李李仁上演親密吻戲，獻出演藝生涯最大尺度，讓人見識到他的角色發揮彈性。

這回主演新片《我和我的賽車老爸》，他詮釋外表高瘦帥氣，冷酷寡言，17歲就贏得賽車冠軍，並曾被多國教練譽為難得一見的天才賽車手「阿駿」。可惜他在某場賽事當中，意外讓同車好友身亡，還入獄服刑斷送大好賽車生涯。出獄後，他因緣際會結識由温昇豪、陳少卉分飾的「大隆」與「冬冬」，也因為這對父子的熱情，間接替他療癒內心所傷，讓他決定為自己再戰一回，打算參加拉力賽重返賽界。值得一提的是，真實生活中的陳澤耀，本身就有在參加飄移甩尾比賽，還曾在甩尾賽拿下第三名佳績。不過由於他是首度接觸拉力賽車，也因為馬來西亞是右駕，為了適應台灣的左駕模式，他在劇組安排下勤練賽車駕駛技巧，學習跳躍及甩尾動作。對於能夠透過電影學習新的賽車技能，也讓他開心直呼：「真是個好玩又好爽的電影！」

對於有機會挑戰自我，陳澤耀表示：「或許因為拍攝這部電影讓人印象深刻，又或許因為整個拍攝氛圍和團隊太棒了，讓我殺青以後，都還忘不了這一切。」更直言：「我是幸運的，在拍電影的路上，能參演自己熱愛的賽車題材，這是難得可貴的。」不僅如此，他也感謝戲裡戲外都是很棒的搭擋温昇豪：「哥在戲劇表演的部份幫助我很多，也給了許多的好建議，真的希望我們還有合作的機會。」他也向觀眾推薦這部笑中帶淚的感人之作：「《我和我的賽車老爸》是一部賽車與藝術的結合，熱血又動人。請大家期待，也希望你走進戲院，陪我們拉力熱血。」