步入後疫情時代，國內今年陸續解封，回歸正常生活。人與人接觸增多，加上季節交替影響，類流感的病患也變多，導致鼻噴劑需求增加，出現缺藥問題，甚至有藥師「以藥易藥」，自行變通。食藥署今回應，國內類似的鼻噴劑有很多種，由於藥師不能隨便替換非三同替代藥，食藥署已將缺貨的處方提供給醫界，希望醫師儘量開立替代藥，另也協調藥商調度，針對有拿到處方的藥局，應優先供應。

「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」近期爆出缺藥潮，這款藥物主要用於過敏性鼻炎。食藥署副署長陳惠芳表示，過去這款藥品的供應穩定，但今年受到解封、季節交替影響，類流感的病患增多，也導致需求上升，缺藥的狀況與原料藥的供應無關，藥局、診所已在今年4月19日通報，食藥署也在4月27日將替代藥品相關資訊公布至「西藥供應資訊平台」，函請相關公協會轉知會員。

陳惠芳表示，「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」屬於類固醇的鼻噴劑，在國內有其他替代藥品。對於藥師反映該藥只有1款自費的同成份、同劑量、同劑型藥物，且藥師無法隨便替換使用非三同替代藥一事，食藥署已請醫師公會協助，讓醫師開立處方時能儘量開立替代藥。如醫師仍開立缺藥的品項，依《藥師法》第17條，藥師可以回頭通知原處方的醫師進行換藥。

與此同時，食藥署也請該藥品許可證持有藥商保留一定比率藥品予基層診所及藥局。陳惠芳說，針對此案，食藥署採取的是「控貨」的方式，原因是這款藥品仍然有供應，只是需求大，有分配的問題。對於拿到處方的藥局，請藥商特別考量，在供應時優先處理。食藥署後續也會委託公協會執行藥品市場供應監測及調度相關計畫，協助藥品於藥局間的分配及調度，減輕藥局藥品缺貨情形。