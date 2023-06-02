權值股今日台積電(2330)領銜強攻，黃仁勳澄清下一代產品仍由台積電代工，帶動今股價開高走高，站回5日線，股價漲幅逾2%，終場收在562元。聯電(2303)開盤後隨即黑翻紅，股價震盪走揚，收漲1.18%；聯發科(2454)站穩5日線，漲幅同樣在約1%附近震盪，終場漲幅收斂到0.4%；日月光控股(3711)開高走高、大漲約4.5%，記憶體族群華邦電(2344)更是在早盤後發動攻勢急拉，漲幅逾7%。

AI熱度不退，技嘉(2376)一度攻上漲停209.5元，惟其後漲幅打開，漲幅回到約6.5%，承啟(3231)以38.1元漲停鎖住。宏碁(2353)執行長陳俊聖喊話，生成式AI將帶動換機潮，今股價也奔向漲停；緯創(3231)開高走低，午盤後漲幅收斂到2%左右。

分析師表示，美債問題有解，加上台北國際電腦展熱鬧滾滾，AI熱潮席捲台股，蘋果WWDC將在6月6日登場，市場聚焦蘋果新品供應鏈。看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、電子下游組裝、節能，暑假商機的觀光旅遊、航空及遊戲。台股短線行情偏多，多頭架構可望延續，族群輪動快速，不宜過度追價，觀察利多題材發酵，技術面呈現當下仍呈現多方架構。

下週市場聚焦經濟數據包括將陸續公佈大陸物價、貨幣供給與信貸，台灣出口，可留意大陸信貸數據可觀察景氣復甦程度。整體而言，下週總經面數據較為清淡。