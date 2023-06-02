Curry and Jokic are the two most transformative players of the past 15 years - a 6’2 PG who shoots better than anyone before and a 7’ foot giant who distributes the ball as well as the best guards



I wouldn’t have believed these unicorns existed a couple decades ago! pic.twitter.com/pDOJzvrr7i — George Karl (@CoachKarl22) June 2, 2023

初次在總冠軍賽登場，金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）卻毫無生澀感，再用最擅長的大三元幫助球隊取得開門紅，身為金塊前任總教練的喬治卡爾（George Karl）給予這位當家球星莫大肯定，「柯瑞（Stephen Curry）和約基奇是過去15年最具變革性的2位球員。」

約基奇G1打得相當輕鬆，上半場主要擔任串聯球隊的角色，易籃後砍下17分終結比賽，約基奇全場出賽40分鐘，以12投8中狂取27分，另有14助攻、10籃板進帳，其中14次助攻打破比爾羅素（Bill Russell）的13次，創下中鋒在總冠軍賽單場最多紀錄。

此外約基奇也成為第5位能在總冠軍賽拿下大三元的中鋒，並持續刷新自己保有的9次單季季後賽大三元紀錄，首次在總冠軍賽出戰就拿大三元，則是自2002年籃網奇德（Jason Kidd）後首位。不過當年奇德率領的籃網，最後遭到湖人4戰橫掃，約基奇則希望自己的結局會比奇德更好。

喬治卡爾雖然無緣執教約基奇，仍在推特發文盛讚，「一位（柯瑞）是身高6呎2吋的控衛，他的投籃比以前那些人還要好；另一個則是7呎大個子，卻能像後衛一樣分球，要是在幾十年前，我不會相信這些獨角獸真實存在。」