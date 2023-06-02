苗栗市公所鐵馬北港進香活動2日清晨展開，苗栗市長邱鎮軍領軍出發。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市公所鐵馬北港進香活動2日清晨展開，苗栗市長邱鎮軍領軍出發。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市公所鐵馬北港進香活動2日清晨展開。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

60年前苗栗市青年騎著腳踏車到北港進香的盛大場面，2日清晨再現，苗栗市公所「苗栗鐵馬進香文化活動」，由身著媽祖車衣的苗栗市長邱鎮軍領軍，在北港朝天宮董事長蔡咏鍀的陪同下，與3百名熱血騎士浩浩蕩蕩從苗栗天后宮出發，一路騎往北港朝天宮，來回全程345公里，預計將以36小時完成。

今年最年長的腳踏車騎士是黑頭仔車隊85歲的陳秋林，陳秋林與車隊成員大多是來自於台鐵苗栗站的退休員工，車隊成員經常一起車聚，從苗栗市長邱鎮軍開始恢復這項傳統4年以來，黑頭仔車隊每年都派隊參加。

苗栗市公所表示，這場鐵馬進香活動不僅結合了自行車運動與宗教文化，更是對苗栗60年前壯舉的復刻傳承，回顧那個年代，雖然交通不便但抹滅不了苗栗年輕人對媽祖的虔誠之心，因而以騎單車去北港進香的方式來表達，由此展現他們的勇氣和毅力。如今，苗栗市公所透過舉辦這場進香活動，希望能夠讓年輕一代了解和感受這段為長者津津樂道的媽祖文化歷史，並延續著這份熱情和傳統。

邱鎮軍表示，這場鐵馬進香活動不僅是一場壯觀的全民運動盛事，更是對苗栗歷史和傳統的尊重與傳承。參與活動的騎士們以體現信仰、傳承傳統和弘揚文化為使命，通過自行車騎行的方式展現了他們對媽祖的熱力，凝聚了全國信徒的力量，也展現了苗栗市對於體育運動和宗教傳統的重視。為將苗栗市打造成一個充滿活力、健康的城市，市公所將持續推動全民運動多元化的發展。