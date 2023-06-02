中央氣象局近日頻頻發出高溫資訊，如今天台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，勞動部職安署宣布即日起至9月啟動230場次的「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，如通知仍未改善，最重可處15萬元罰鍰。

據勞動部統計，每年約有1至2件因戶外熱危害引起的職業病，而職安署稽查每年初查也約有3000件違法，卻因工地更迭迅速，每年僅處分1至3件，處分率偏低。

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，除了過去每年1萬場的戶外作業廠場之稽查外，今年度更規劃230場次的「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，選列如道路工程、景觀工程、清潔工程、電桿工程高風險單位，各檢查機構將逐一查核其執行情形，對違反相關規定者要求於2週內完成複查，未依規定辦理者，將依法裁處3萬元至15萬元罰鍰。

張國明提及，為使雇主在危害預防措施的執行上，有更完整的參考依據，勞動部也同步於6月1日修正「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，包括雇主應就危害預防及管理措施，訂定熱危害預防管理計畫、視作業現場條件加強作業時間調整、強化體溫、心跳監測及對中高齡及高齡工作者健康管理等，協助雇主妥善規劃及採取熱傷害預防措施。

張國明說，該指引仍是行政指導性質，但會視實施情況等未來也不排除列為強制實施的指引。