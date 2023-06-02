民進黨近日來性騷擾事件連環爆，國民黨台北市議員應曉薇將矛頭對準民進黨主席、總統參選人賴清德，質疑民進黨變成性騷黨、辦公室變成性騷地獄，除了對不起所有民進黨支持者以外，也要求賴清德應該要出面要負責、要解釋，要不然不配當一個總統參選人。而應曉薇在2日下午市政總質詢時，也特別請來婦幼警察隊員示範防身術，讓民眾遭到肢體性騷的時候可以有所應對。

應曉薇表示，身兼副總統、民進黨主席及總統參選人的賴清德，「你們的民進黨又疑似有人員遭到性騷，請問一下民進黨現在是性騷黨嗎？請問一下民進黨的辦公室，現在淪為性騷地獄嗎？」應曉薇說，實在是太可惡，根本對不起所有支持民進黨的民眾們，「我希望賴清德你要負責、要解釋，要不然你不配當一個總統參選人。」

而在下午台北市議會市政總質詢時，應曉薇也喊話台北市長蔣萬安，由於民進黨中央黨部位在台北市，應該要責成勞動局介入調查，用政府的公權力替受害者做些什麼，也呼籲受過傷的男性、女性都應該站出來，如果沒站出來就是包庇凶手去傷害下一個人。

台北市長蔣萬安（見圖）2日到市議會備詢。（趙雙傑攝）

對此蔣萬安表示，對於職權性騷擾嚴厲譴責且絕不姑息，也已經責成勞動局積極處理，昨日已經針對首個事件發文民進黨中央，限期5天內回覆說明，該開罰就開罰。勞動局長高寶華補充說明，表示已於1日中午前行文，收到相關資料後就會盡快召開性平委員會，經會議討論後就會依法開罰。

為了讓民眾了解在受到肢體性騷擾時如何應對，應曉薇也特別請來婦幼警察隊員示範防身術。婦幼警察表示，無論是正面或背面遭到環抱，切記要大聲喊叫，除了嚇阻騷擾者外，也可以藉此尋求外界協助。

婦幼警察說，也可以透過攻擊對方要害，譬如鼻子、眼睛、耳朵、喉嚨、關節、脛骨、膝蓋等處，讓騷擾者感到疼痛，就能造成嚇阻效果，且也能為自己爭取逃脫時間。

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