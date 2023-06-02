全新影集《化學課》日前發布前導預告，改編自邦妮嘉姆斯所撰寫的全美年度暢銷同名小說《化學課》，由金獎影后布麗拉森領銜主演，「驚奇隊長」這次將卸下戰袍，穿上圍裙洗手作羹湯，挑戰全新角色，不僅是科學家，還是烹飪節目主持人！

布麗拉森自以《不存在的房間》拿下金獎影后後，近年多以動作鉅片為主，從《驚奇隊長》一直到《玩命關頭X》，此次她回歸文藝路線，飾演50年代的女性先驅，這也是布麗拉森自2015年後再次回歸小螢幕擔綱女主角。

《化學課》劇情講述在1950年代期間，布麗拉森飾演的女主角伊莉莎白，是一位立志想成為化學家的女性，也是在實驗室裡最聰明的人，然而封閉的父權社會，迫使她不得不放棄夢想。在她發現自己被實驗室開除後，轉身成為電視台烹飪節目主持人，她將對於化學的熱愛與專業化成烹飪教學，更藉此讓電視機前長期被忽視的家庭主婦，在無形中吸收獨立自主新女性的觀念。