韓國男團「VERIVERY」上次唱不過癮，所以這次他們要加倍奉還！今宣布要在7月22日再度來台，對於1年能夠來台北2次，成員們都超級期待，除了能再度吃到美食，是否會突破上次安可45分鐘的紀錄，更令粉絲相當期待。

VERIVERY日前推出第7張迷你專輯《Liminality - EP.DREAM》，主打歌〈Crazy Like ThatMV在YouTube僅用3天就突破千萬瀏覽次數，成員們在作品中各自展現不同的創造力，無論作詞作曲還是編舞、製作通通難不倒這群「創作idol」，出道4年來也著實朝著目標自由自在地前進，在完成首次巡迴、甚至音樂節目冠軍，隊長東憲日前接受訪問時有感而發地表示：「能拿下獎項應該就是我們成長的證明吧。」

而對於去年挑戰美國巡迴印象最深的事，岡旻透露在那段期間曾跟東憲大吵一架，坦承自己當時心態不成熟，事後反省知道是自己的問題，在巡迴期間讓大家操心；東憲回想起當時的情形，表示這次吵架是VERIVERY成軍以來最嚴重的一次，但他也稱讚岡旻有所成長，之後遇到困難也都能迎刃而解。

「2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI」將於7月22日在台北三創生活園區Clapper Studio舉行，祭出全場Hi-Touch、台灣場限定小卡組的福利，還有機會可抽10人一組的合照、6位成員一套的親筆簽名小卡組、親筆簽名拍立得等，門票將於本週日（4日）13：14分在ibon售票系統機台及網站同步販售，23日還加碼舉辦最新迷你專輯的簽售會，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書。