如花（林雅惠）10幾年前是台灣當紅的女諧星，常化著濃妝扮醜，但她2007年深陷合約糾紛，逐漸淡出螢光幕。昨（1日）前女團「女F4」成員Amy（葉庭蓁）PO與如花的合照，勾起回憶殺。

還記得如花（林雅惠）嗎？她2003年在節目《綜藝最愛憲》單元「一見你就笑」以誇張妝容和絲襪套頭扮醜爆紅，成為各大節目爭相邀請的對象，好景不常，3年後她被合約糾紛纏身，因此淡出演藝圈，曾被拍到在檳榔店、麵包店工作。2019年如花罕上節目《麻辣天后傳》，透露現在靠接各大秀場的主持活動維持生計，景氣好的時候「20幾場大概有50萬以上」，收入頗豐厚，並透露不願再回演藝圈扮醜，強調已轉型。

如花過去以諧星形象走紅演藝圈。（圖／中時資料照）

葉庭蓁昨（1日）在IG更新動態，分享和黑面藝人成員一天的工作行程，中午到桃園平鎮擔任婚禮表演嘉賓，晚上再馬不停蹄地前往雲林參加崙背中厝天師府張天師爺聖誕千秋平安晚會，並配圖與如花的同框照，只見如花穿得一身桃紅，綁著公主頭，露出完整的臉蛋，在濾鏡的修飾下，如花的皮膚顯得白皙、平滑，幾乎沒有留下太多的歲月痕跡。

黑面藝人粉絲團昨（1日）也在臉書粉專直播如花的表演過程，登台前如花大方地與賓客握手，態度相當親民，站上舞台後賣力高歌，身體不時隨著旋律擺動，相當敬業，網友留言誇讚：「如花好可愛」、「如花唱的好」、「如花好棒」。