紐西蘭陶藝家Elena在苗栗縣竹南蛇窯駐村創作開課，並帶來個人作品展出。（謝明俊攝）

紐西蘭陶藝家Elena在苗栗縣竹南蛇窯駐村創作開課，並帶來個人作品展出，巧遇頭份市文英國中學生前來參觀。（謝明俊攝）

紐西蘭陶藝家Elena作品中包含許多美麗紐西蘭山水因素。（謝明俊攝）

受疫情影響，竹南蛇窯睽違4年後再度邀請國外陶藝家前來駐村，來自紐西蘭的Elena Renker是竹南蛇窯2023年的駐村陶藝家，也是今年第二屆台灣國際茶碗的參展藝術家，這象徵著竹南蛇窯在後疫情時代，正式重啟國際交流活動，同時也期盼透過跨文化的交流，讓「高溫柴燒之美」為全世界帶來正面的能量。

Elena出生於德國，長年定居在紐西蘭，她非常喜愛紐西蘭自然環境，她的陶藝作品中，有許多的靈感都是許來自於紐西蘭美麗雪景，作品以日常生活器具為主，從一塊實心的陶土開始雕刻、切割，再以含鐵的化妝土及志野釉裝飾後，於柴燒窯中燒製約15至18小時，以1300度燒成。

Elena的作品展現俐落且流暢的形態，經由窯火燒製，表面質感如火山，裂縫微微透出高溫熔漿的火光猶如紐西蘭的大自然風光。她說創作時，每項元素都扮演著獨特的角色，她可以成型並上釉，但接下來必須將它們交給火焰去發揮魔力，當窯門開啟前，永遠不知道會發現什麼。

Elena這次在竹南蛇窯的展覽主題為《移動中的行李箱》，是Elena旅行及移地創作的心情寫照，她曾在日本、韓國等地駐村，並由日本陶藝吸取不少技巧。她上次來台灣已是7年前參加「2016年國際茶碗展」，本次駐村，她期待使用在地素材融入創作，也嘗試台灣的志野釉，結合竹南蛇窯高溫環保柴燒，探索更多土與火的可能性。

Elena將在6月10、11等兩天在竹南蛇窯開設工作坊，教授雕刻、切割、挖空型塑的技法，課程將製作出茶碗1只和花器或清酒瓶，同時也會於工作坊中進行講座，讓大家更深入認識她的創作理念和作品。