現代人情緒緊繃壓力大，常有莫名無力感，而大部分的經都是由壓力、負面情緒長期累積而成。布萊利尼爾森醫師多年前發明了「情緒密碼」，其華人圈傳人Jason Wu上周在台北舉辦體驗會，希望透過與個案進行潛意識對談，釋放過去的心靈創傷和負面情緒，幫助民眾重新享受生命的精采。

「情緒密碼」由布萊利尼爾森醫師（Dr. Bradley Nelson）在 1988年發明，歷經30多年的診療經驗，發展出一套簡明的療癒系統。尼爾森醫師現為世界能量協會 （World Energy Association）首席顧問。而Jason Wu 老師則是在華人圈少數獲得尼爾森醫師真傳，並同時擁有Emotion Code及Body code兩張證照的台灣人。

「情緒密碼」體驗會上周展開，主題是「如何降低企業情緒成本，讓企業更具競爭力」。Jason Wu表示，科學研究證實，大部分的疾病都是由壓力及負面情緒長期累積而成的，希望透過這次現場開放的免費體驗，尤其是針對中小企業老闆及員工釋放各種來自職場的受困情緒。這場活動也為年底將邀請尼爾森醫師首度來台灣的見面會做了一次成功的暖身。

Jason Wu表示，現代人的無力感，是潛意識的受困情緒造成，負面情緒累積久了，就會造成身體器官失調，導致如失眠、頭痛、肩頸痠痛、自律神經失調、恐慌、憂鬱、躁鬱、焦慮等。「情緒密碼」透過肌肉測試原理與個案潛意識進行對談，找出從出生前在母親子宮裡，到出生後的受困情緒，並找出是何時、何人、何種情緒造成，將其用磁鐵釋放。

他認為，一旦能夠將這些深藏潛意識被綑綁的受困情緒釋放出來，不僅能讓個人身心靈恢復健康，也能幫助身邊的人回歸真我，重新享受生命的精采。如果人人都釋放負面情緒，社會將更祥和，不再充斥暴戾之氣，這也是尼爾森醫師發明這套療法的初心。