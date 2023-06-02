民進黨接連爆出女性黨工遭到性騷擾且被吃案，民進黨副祕書長許嘉恬昨（1）日請辭獲准，前副祕書長林飛帆也自承疏忽性平，遭到各界批評。對此，一份最新網路投票顯示，若林飛帆若要繼續挑戰台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉，恐怕極不樂觀。

Youtube頻道《桃園孫先生》今（2）日發布網路投票，截至下午2點20分為止，總計有8947人參加。針對「關於台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉」，有93%的網友認為「國民黨現任立委王鴻薇勝算大」、僅僅只有4%民眾投下「民進黨前副祕書長林飛帆勝算大」的選項、剩下「其他意見」占1%、「沒意見」占2%。

反對林飛帆的網友，紛紛留言表示「茶來伸手，飯來張口，不學無術號稱太陽花覺青，同時又是性侵案的主管。真是無恥之徒！」、「林飛帆出來台北選立委，將昰他人生最後悔的一刻，不要把台北人當傻瓜、無腦之人那麽好騙」、「從性騷擾事件即看出林處理事情的能力！」、「這超好選，應該不會有人想投林九萬吧」、「難不成要給林9萬變領19萬嗎？」。僅少數人看好林。

而昨日爆出性騷擾案後，林飛帆指出，自己身為督導主管，員工遭到性騷擾卻未能在第一時間承接住當事人、提供必要協助，造成當事人獨自承受這些壓力跟傷害，他表達歉意。林還提到，必須思考跟檢討，為何民進黨有性平機制，卻無法有效承接住每一個受害者。

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