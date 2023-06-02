文化部針對18至21歲青年推出「文化幣」，台南市政府文化局為吸引年輕人走進劇場，邀請38個表演團隊、63場表演，推出近3500席「文化幣青年席位優惠」，購票可享5折或買1送1優惠，把文化部的1200點文化幣變大了！

台南市政府文化局統計進劇場的觀眾年齡發現，15歲到24歲比例僅5％，因此，迄已持續8年來，持續舉行16歲正青春藝術節及青少年扮戲計畫等，鼓勵青少年以藝文參與，做為台南傳統古禮「做16歲」的成年禮。

此次，文化部推出「文化幣」政策也接軌台南文化成年禮，希望能藉此鼓勵18至21歲青年朋友能以文化幣購買票券，進劇場欣賞藝文展演。

文化幣APP從6月6日起即可下載使用，每位18至21歲青年可獲得1200點文化幣，1點等於1元，可用於藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書及文創工藝等藝文消費折抵。

文化局指出，配合文化幣推出近3500席「文化幣青年席位優惠」，首波節目為6月10日無獨有偶劇團在台江劇場演出的建庄200年－王爾德文學劇場《自私的巨人》，推出青年席位優惠買一送一方案。

6月10日春河劇團在台南文化中心帶來「《叫我林彩香！》我的婆婆怎麼那麼可愛前傳」；6月17、18日果陀劇場在台南文化中心的《淡水小鎮》；6月24、25日一樣在台南文化中心有《搭錯車音樂劇旗艦版 臺南站》，這3檔舞台劇推出原價1200到2000元不等票區，只要500元文化幣即可購得。

6月16、17日在台南文化中心原生劇場由卡米地喜劇俱樂部邀請黃豪平x賀瓏x微笑丹尼演出的《笑友會2023：笑外教學》享5折購票優惠。

此外，文化局也將在8月11至13日推出邁入第9年的青少年扮戲計畫，由影響‧新劇場在台南文化中心原生劇場演出《Detour》；8月12、13日也有專屬青少年朋友的「16歲正青春藝術節戶外展演暨市集」。