曾在海外工作長達10年的張溫宗，2020年回台後加入永慶不動產林口家樂福加盟店，靠著自身努力和高達50%的件數聯賣率，2022年個人業績突破1,100萬元，3年多來更創造將近2,900萬元業績。

張溫宗自輔仁大學經濟系畢業後，就協助家裡從事土地買賣，讓他自小便對不動產業有興趣，後來後來父親希望他到相關產業歷練，於是他加入了信義房屋，從經紀人一路晉升到店主管職務，業績在林口、泰山、新莊地區都是前3名。在信義房屋待了3年半，後來離開跟朋友創業，開始了10年的海外工作人生。

海外工作的期間，他待過4家大型上市公司，跑遍美國、中國、緬甸、越南等國家，體驗各個國家的文化薰陶，張溫宗最後在越南擔任知名房地產集團的顧問，發展前景十分看好。後來母親罹癌，身為家中獨子的他，毅然決定返回台灣陪伴家人。他選擇在房仲業重新開始，由於永慶不動產林口家樂福加盟店是好朋友開設，他認為永慶不動產是指標性品牌，同時他也相當認同「先誠實再成交」的服務理念，因此決定跟好友一起工作，還能就近照顧母親。

十分擅長市場分析的張溫宗，2022年以專業與誠信服務客戶，締造1,100萬元個人業績，聯賣率高達5成。（圖片來源：永慶房產集團）

善用數據分析 助客戶做出購售屋最佳決策

過去在海外負責市場調查工作，培養張溫宗強大的分析能力，並應用在房仲經紀人工作上。他透過數據向客戶分析區域房市，像是林口區未來5年建設齊發，包含工一工業區、國際媒體園區、三井Outlet Park二期等，帶來近4萬個就業機會；同時林口區也是新北市個人平均年收最高的行政區，搭配醫療與教育資源等各項優勢，綜觀推論出未來5年林口地區的房市剛性需求達約1萬7千戶，然而即便把目前林口的空地跟重劃區蓋完，也只有1萬2千戶，市場需求大過於供給，未來一定看好。

張溫宗笑說，因為以前的老闆最愛問，你憑什麼覺得會漲？為什麼覺得房價可以支撐？我必須用實際數字和證據來說服老闆，現在這項分析能力能讓客戶快速地了解市況，尤其在介紹高單價物件時，客戶聽到清楚簡潔的分析都會買單，也對他建立高度信任，造就8成以上業績都來自老客戶的服務或轉介，將房仲經紀人的專業價值展露無遺。

此外，透過永慶不動產跨品牌的聯賣制度，能夠與永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產十多萬筆的物件資料中配件，不怕找不到適合的物件，創造超高成交率，有些客戶出去比較過一圈，最後還是回頭找張溫宗服務。聯賣制度帶動張溫宗業績年年成長，2022年晉升「千萬業績經紀人」，聯賣成交的件數高達5成，等於每成交2件、就有1件來自與友店聯賣。

張溫宗認為，誠實面對客戶，不為了成交吹噓、隱藏事實，才能在房仲產業永續經營。（圖片來源：永慶房產集團 ）

誠實面對客戶 服務機會源源不絕

專業知識是房仲經紀人的基礎，誠實服務態度則是決定能否成交的關鍵因素，張溫宗分享過去的案例：之前他接受客戶委託銷售透天厝，最終以1.35億元、拆算單價每坪78萬元成交，創下區域成交行情最高價；成功的關鍵在於他為買方製作了一份將近20頁的分析報告書，從土地價值、區域市場行情、商圈發展到未來投資報酬率，讓買方清楚看到整體區域的未來展望與潛在發展價值，因而成就了這一件案子。

「現在網路發達、資訊透明，要檢驗太容易了，若想用錯誤訊息或是資訊落差來做事，職涯是不可能永續發展的，倒不如老老實實跟客戶分析，創造可預見的價值，而不是為了成交而不斷吹噓。」張溫宗用淺顯易懂的理論架構，站在客戶立場設想，並以誠實態度提供所有已知資訊，自然能跟客戶保持良好關係。張溫宗去年成交的案件中，除了成屋，還成交多筆土地跟預售屋，就是老客戶有需求，讓將他的專業拓展至更大市場。

服務高階客戶的工作壓力不小，張溫宗透過運動紓壓維持身心平衡，過去每天清晨都會去跑步，現在改為每週打3天的羽球，以更短的時間達到足夠運動量，讓自己在滿滿行程中維持精神與體力。

今年他給自己的目標期許是「穩定」和「陪伴」！工作上，會持續以最高標準滿足客戶需求，協助更多人安心、圓滿地完成不動產交易。生活上，他也將安排更多時間照顧母親、陪伴太太與孩子們，期許在工作與生活平衡中，不斷超過過去的自己。