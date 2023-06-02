善良是好事，不過如果過同情心氾濫，可能容易傷害到自己，《搜狐網》運勢專欄點名巨蟹座、雙魚座及射手座最容易聖母心氾濫，覺得自己是救世主，被騙了還會替對方找藉口。

▍巨蟹座

巨蟹座善良又心軟，沒辦法見別人受難而不理會，同情對他們來說已成為習慣，因此經常聖母心氾濫，把自己當救世主；這樣的心態在感情中很容易吃虧，即使受傷害還會替對方找藉口，如果對方裝可憐，他們就會心軟原諒。

▍雙魚座

雙魚座心很軟，只要有人在他們面前裝可憐，他們都會比當事人難過，甚至掉淚，因此容易同情心氾濫；雙魚座難以分辨真假，只要對方看起來是弱者，他們都會忍不住想幫忙。

▍射手座

射手座相當有大愛，看到路邊小生意都忍不住捧場，被騙也會替對方找理由；他們甚至喜歡管閒事，只要有人裝弱，他們都會不顧一切上前幫忙。

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