屏東縣小英之友會與屏東縣同鄉會總會2日於屏東捐血站辦理「屏東女兒小英總統就職七周年紀念捐血公益活動」，號召大家「挽袖捐熱血，熱血挺台灣。」

屏東小英之友會總團長黃信茗表示，小英之友會固定於每年520前後都會辦理全國性捐血活動，今年邁入第七年，是社會的一股重要公益能量，也代表小英總統關心台灣社會各個角落。

中華民國屏東縣同鄉會總會長王光祥表示，屏東縣是小英總統故鄉，捐血活動與小英之友會合作，特別邀請屏東縣同鄉會各縣市的理事長與代表共襄盛舉，為了家鄉一同奉獻，大家都感到非常榮幸與驕傲。

小英之友會全國總會長顏志發說，小英之友會全國一共有20個縣市小英之友會，公益服務包含寒冬送暖、青少年反毒、助農惜食，捐血公益活動也是其中之一，即便過去2年在疫情當中，辦理公益活動依然不落人後，每年都能募得將近5000袋熱血。

前衛服部長陳時中也表示，捐血活動是一種對生命尊重以及助人的體現，捐血不但能幫助人，也促進新陳代謝，這是助人助己，希望大家可以一起來響應；立委莊瑞雄表示，小英之友會非常熱愛台灣這片土地，只要聽到農漁產品滯銷、生產過剩，就發起揪團大採購，揪感心。