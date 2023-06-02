民進黨陸續爆出有黨工被性騷擾遭吃案，事件持續延燒，即將被民進黨徵召參選新竹市區域立委的陽明交大特聘教授林志潔今在臉書發文，指自己曾是受性騷擾的被害人，台灣法制上革新速度很快，但公民社會對平權和尊重的肌耐力還不足，這是她一直努力平權宣講的原因。

林志潔在臉書回憶，1997年她是一名執業才2年的菜鳥律師，當時陪席法官跟她要了名片，稱肯定她表現很好，不僅主動邀約見面用餐、送名牌包，更開始數周纏擾行為，每隔幾天就打電話至辦公室問何時下班要接送，或是直接送花至辦公室，讓她不堪其擾。

林志潔說，最離譜的是，某天去高院開庭，該名法官竟在大門口等候，大驚之餘只好立刻說要上洗手間，該人竟說在廁所門口等候，兩人在高院洗手間僵持10分鐘，她執意不出門，最後對方才悻悻然離開。

林志潔說，在寫信給司法院以及民間司改會投訴此事，並在主持律師盡力保護下，該名法官的騷擾行為終於終止。也無奈身為律師，從法律系畢業，面對這樣的事情，找不到規定處理和自保，律師公會當時也尚無性騷擾的專門申訴管道。

林志潔指出，這也是她後來考取公費留學的目標，希望了解如果台灣要做改革，應該怎麼走？往哪裡去？防制權力的濫用，也是她一生研究的課題。

林志潔說，台灣的司法經過許多前輩的努力，司法的獨立、自治、自律，比之擔任律師時，好的太多，這20年來的進步，也是現在她在司法界所見，絕大部份都是很敬業、認真、為當事人權益著想的法官檢察官。她也說，每位職場上的女性，都能自在、平等、在工作上受到應有的肯定，也希望與大家一起努力，不要再有其他的受害者。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。