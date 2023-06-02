金門地區也出現浩克？！今(2)日凌晨5點多1名30多歲的吳姓男子，在頂堡一家超商內，無故亂丟垃圾遭規勸，竟情緒暴怒，藉酒意砸毀超商玻璃離去，警方獲報循線迅速在超商附近村內找到吳嫌，因其精神狀態不佳送醫救治，醫師評估需強制就醫。店家獲知上情，只要求恢復店內原狀，未提出毀棄損壞告訴。

被砸超商店內滿地碎玻璃，嚇壞店員與購物顧客，現場怵目驚心。(于家麒攝)

警方表示，今日凌晨5點30分，接獲頂堡超商報案稱，有一醉漢無故在店內用餐區亂丟垃圾，店員見狀後前往規勸，對方竟置之不理，且突然暴怒，跑出店外後隨手拿取木棍，砸毀超商3片玻璃離去。警方獲報至現場處理，並循線在超商附近村莊找到涉案吳姓男子，男子口中念念有詞疑似精神狀態不佳，故聯繫救護車將渠送醫救治，經部立金門醫院評估需強制就醫後收治。店家得知上情後，只要求回復原店內原狀，未提出毀棄損壞告訴。

警方獲報循線迅速在超商附近村內找到嫌犯，因其精神狀態不佳送醫救治。(于家麒攝)

金城分局長方子欽表示，警方對於維護社會秩序責無旁貸，民眾如遇有各項危害應速向警方報案，警方會在最短時間內趕赴現場處置；且針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為存在，以確保民眾人身及財產安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！