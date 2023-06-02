瑞莎2020年成立韻律體操隊，積極培育台灣選手，在各大賽事創下亮眼表現，不過今（2日）帶著選手前往「全國韻律體操錦標賽」，卻發現當初曾與她起過爭執的團隊總教練，如今成為全國賽的副執行長和裁判，還做出不公正的評分行為，讓她氣得提早離開比賽會場。

瑞莎帶著選手參加「全國韻律體操錦標賽」，未料出現評分不公的情況，她指出上次參加愛沙尼亞FIG比賽的跳環項目，雖然有一個大失誤，仍得到19.95分，不過這次沒什麼失誤，卻僅得到16分，便將影片寄給上一次的奧運裁判評斷，對方評估至少也有21分，接著指出：「瑞星的孩子們在國內給的分數，都會比國外低1-6分」。

瑞莎指出長期以來遭人抹黑，如今些這人不僅成為體操協會理事，更是全國賽的副執行長和裁判，但卻因為自身利益，做出對孩子們不公平的行為，讓她氣到痛批：「我們的發展讓那一些人不愉快，但不代表你們可以欺負小朋友們」，並質問對方：「比賽前先帶自己團隊的孩子們，去跟全國賽的裁判長聚餐舉杯，慶祝，對嗎」，接著強調：「一定要公平才有辦法發展」。

瑞莎表示提早離開比賽會場，除了要讓這些人意識到自己不會輕易妥協，另一方面是為了讓小朋友有更好的舞台，雖然知道很多體操老師長久以來試著解決問題，協會也有許多人致力於此領域的發展，卻因為某些自私的人存在，導致得面對諸多的不公平，甚至無法做出改變，讓她語重心長表示：「因為這樣我們才需要更努力」，不打算輕易跟現實低頭。