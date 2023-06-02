台北市政府員工休閒隊社「心橋園社」每年舉辦單身聯誼活動，光是年就舉辦4梯次，場場都超額報名，北市府也在2日公開聯誼活動配對率，4梯次平均成功配對率僅33％，不過報名人次依舊不減，而北市議員李傅中武也建議，應持續追蹤配對成功的情侶最終是否步入婚姻，若成功結為連理就要另外贈送金戒指，拉高結婚誘因，議員林珍羽也說敢婚才會生，這樣更能達到台北市長蔣萬安提高人口數的政策。

據人事處資料，去年一共舉辦4場單身聯誼活動，總共吸引683人次報名，不過因每場參加上限人數僅40人，因此很多人扼腕，對此人事處給與科長陳麗美表示，以網路報名先後順序為主，愈早報名愈有機會參加。

陳麗美再補充，配對率是由參加人員透過線上填列好感對象，並統計參加人員雙方合意的對數。去年8月、9月共舉辦四場，配對成功對數共33對，配對率僅33％。 今年的聯誼梯次仍在規畫中。

而今日民政委員會時，議員李傅中武問及，市府舉辦聯誼活動，是否有後續追蹤配對成果，人事處長張建智表示僅有統計配對率。李傅中武則建議，市府政策鼓勵催生好養，但是市府員工感受不到參加聯誼的福利就會缺少結婚生養動力，因此建議可以後續追蹤配對成功的情侶是否結婚，若成功結婚可以再額外贈送紀念品如金戒指作為獎勵。

而議員林珍羽也提到，現在市府在力推催生助養，但是通常要敢婚才會敢生，雖然民政局有結婚贈禮等相關活動，但針對公務員聯誼的獎勵上也可以多用點心。張建智則表示，將會向主計處爭取預算規畫配對成功結婚的獎勵機制。

人事處另報告已動用1112萬第二預備金整修市政大樓托育園地，張建智表示，市府2樓有托育家園，是收2歲以下幼兒，原來只有12個名額，每年中籤率低，去年11月跟市長報告擴充托育家園2歲以下的部分，將從12個名額提升到32個名額，也因此要擴充收托容量重新整建，從29坪擴充到90坪，共需要1112萬元，目前施工中，托育家園先改成托嬰中心，預計7月31日完工，申請執照之後於8月1日改為托嬰中心。