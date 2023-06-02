蔡沐霖與相關主管是否移送法辦？許立明：不受限對象，有證據就移送法辦。（曾薏蘋攝）

民進黨性騷吃案事件延燒，青年部前黨工繼續爆料，由於青年部督導責任，矛頭指向另一個時任副祕書長林鶴明，還包括一位加害者就是目前現職人員；民進黨祕書長許立明表示，只要證據之所在，就是法律移送法辦的範圍。不會受限於對象。「這是我們的責任與承諾」。

由於包括昨天婦女部督導副祕書長林飛帆，青年部督導林鶴明、時任青年部主任蔡沐霖，還有一名目前現職的黨務副主管，性平部主任李晏榕表示，李晏榕：有關移送法辦的部分，依照現有資料，會約詢相關人士，去了解是否有所涉刑責，若有，他們也會主動告發犯罪行為。

被問到蔡沐霖案是否被林鶴明壓下；許立明說，蔡沐霖案中央黨部有介入調查跟處理，或有不足地方，現在他是祕書長，會立即處理。

至於黨主席賴清德昨天第一個參訪行程並未受訪，昨天主動說明也沒接受媒體提問，是否錯估形勢？許表示，賴清德前一天深夜，民進黨已經把處理態度做了一個發表，很多訊息或者行程中不方便第一時間做回應，這部分也請大家見諒。

被問到當時督導青年部的是哪位秘書長？處理到什麼程度？他說，這一些約詢，他們調閱紀錄，都有去約詢，對於被害者都有自己信任的長官全程陪同，也都有書面資料，他剛強調，或許當事人會覺得當初這一個處理的不是那麼適當或者足夠，「我現在是秘書長，我再次強調我會處理」。

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