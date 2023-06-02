竹北市豐采520建案工地4月間因施工導致鄰近道路坍塌，遭新竹縣政府勒令停工後又偷施工，建商豐邑建設在竹縣另3處建案也被勒令停工至今。工務處2日會同建築師、土木技師現勘另3處工地，確認並無擅自施工，且均有保全24小時看顧現場。另自強六街有其他建設公司新建案即將蓋大樓、挖地下室，該建商也在2日上午舉辦施工說明會。

遭縣府勒令停工的豐邑建設建案除豐采520之外，還有竹北市的浩瀚寬郁、TECH PARK與豐邑之森等3處工地，工務處2日由建築管理科長涂添惇率員，會同建築師、土木技師等2名專家，先後前往，勘查是否有擅自施工的情形，以及有無雇用保全24小時看顧工地現場。

自強六街與光明六路東一段有其他建商即將開發新建案，居民擔憂有安全疑慮，工務處要求該建商舉辦施工說明會。（邱立雅攝）

根據現勘結果，浩瀚寬郁目前尚未開工，工地以圍籬圍住，沒有施工。未完工的TECH PARK與豐邑之森兩個工地也確實沒有施工，並且皆派駐保全24小時駐守。

工務處表示，因豐采520造成道路坍塌遭勒令停工後，豐邑建設提出的搶險計畫被縣府專案小組要求須補齊第3方認證等內容，因此至今仍未獲審查通過，仍須維持停工處分。後續仍會不定期稽查，以維護公共安全。

另外，自強六街與光明六路東一段有其他建商即將開發新建案，居民擔憂有安全疑慮，工務處要求該建商舉辦施工說明會，讓附近居民了解施工細節。2日當天，居民提出安裝傾斜計及沉陷計並定期量測及巡檢、安裝監視器等訴求，該建商則表示會帶回研議，預計6月中正式回覆具體做法。