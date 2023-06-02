昨日深夜台鐵南區工程處加油站63歲洪姓男員工遇害身亡，警方漏夜到場採證。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方來到凶嫌住處，欲將其逮捕，但凶嫌畏罪逃跑，期間不慎墜樓，導致腿部骨折。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

凶嫌腿部骨折送醫，目前接受開刀治療。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

昨日深夜台鐵南區工程處加油站63歲洪姓男員工遇害身亡，警方循線逮捕涉案56歲、同為台鐵員工的林姓男子，林男見警當下畏罪逃逸，從透天頂樓逃跑，不慎失足從4樓墜至2樓，導致腳骨折，目前送醫治療中；據悉，林男否認犯案，知情人士透露，雙方常發生口角，早已不和，警方在案發現場屋外查獲清潔劑、疑似犯案用鐵條，警方要再進一步鑑識，釐清案情。

據了解，洪男在台鐵左營機務分段任職柴油加油設備站員工、林男是負責號誌的員工，兩邊工作地點相隔30公尺雖然負責不同項目，但平常還是有接觸，有知情人士指出，雙方時常發生大大小小的口角，疑似雙方早已不和。

1日晚間11時許，洪男家人一直等不到他返家，認為洪男下午4時許下班，怎麼都還沒回家，打手機也未接，擔心之餘請洪男同事到其辦公室查看，同事到辦公室時，見到倒臥血泊、吐血的洪男，嚇得趕緊報警求助。

警路警察局高雄分局獲報到場，將洪男緊急送醫，但洪男到院前已無生命跡象，高雄市警方鑑識中心到場漏夜採證，屋內無打鬥痕跡，但有大出血，查獲林男的指紋、辦公室外查獲疑似犯案用鐵條、清潔劑，並且警方調閱附近建築物監視器時，拍到林男當天多次進出洪男辦公室，研判林男涉嫌重大。

隨後警方循線前往林男位於仁武區永昌三街透天住家逮人，但林男不配合開門接受調查，反而從頂樓逃逸，逃了約4間連棟透天，不慎失足從4樓墜落至2樓平台，受困在建築物間，警方通知消防隊到場將林男救出，林男腿部骨折，但意識清楚，隨後戒護送往榮總高院治療。

林男送醫期間頻頻表示「不是我」否認犯案；據了解，洪男遇害時間研判是上午9至10時之間，林男當天也有正常上下班，舉止與平常無異，還多次進出辦公室試圖用清潔劑滅證，而為何洪男直到深夜才被發現？據悉，因園區幅員廣大，再加上柴油設備站僅洪一個人值班，沒有其他同事，後續案情仍待警方調查釐清。