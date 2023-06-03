缺藥頻傳，食藥署今天表示，有關藥局與基層診所通報過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」短缺，已公告替代藥品相關資訊，另外也將協助藥品的分配與調度，減輕藥局缺貨情形。

近期國內呼吸道疾病人數增加等因素，主要用於過敏性鼻炎的藥品「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」出現供不應求情形。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，4月19日接獲藥局、診所通報，4月27日將替代藥品相關資訊公布至西藥供應資訊平台，並函請相關公協會轉知會員，供臨床端參考。

此外，食藥署表示，同時請這項藥品許可證持有藥商，保留一定比率藥品予基層診所及藥局，後續將委託公協會執行藥品市場供應監測及調度相關計畫，以協助藥品於藥局間分配及調度，減輕藥局藥品缺貨情形。

另外民眾如經醫師診斷為過敏性鼻炎或其他呼吸道過敏症狀，也可至社區藥局洽詢藥事人員，選擇相關舒緩症狀的指示藥品。

食藥署表示，因應近期呼吸道疾病及腸胃道病人增加，已於5月30日再次函請業者，持續增加相關藥品的生產及輸入，並妥善分配予各層級醫療機構及藥局。（編輯：陳政偉）1120602