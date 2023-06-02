楠梓科技產業園區的光寶科技高雄聯合營運中心二期工程2日舉行動土典禮，本計畫案投資金額達百億元以上，預計將投入車用電子、尖端科技、工業自動化及能源管理等電子產品的研發及製造，不僅為高雄帶來約5,000個就業機會，未來還將加碼投資興建宿舍、生活與研發中心，將使更多青年可以返鄉就業，對於南部地區的繁榮與產業升級發展，具有重大指標意義。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，光寶集團的戰略佈局與政府目前積極推動的「選擇台灣 投資高雄」，將高雄打造成高科技產業新聚落之發展方向相當一致，光寶集團不但多元佈局，進行產業智慧升級，更著眼於產品的低碳永續發展。希望未來在光寶加碼持續投資的帶動下，未來我國的產業升級與淨零排放都能夠大步向前，取得豐碩成果，繼續維持我國產業的領先優勢。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，過去楠梓科技產業園區因土地使用已達飽和，區內廠商苦於擴廠用地不足問題。為了讓園區發展帶來活水，加工處積極於105年間啟動「週轉更新計畫」，感謝光寶集團當時率先參與，並捐贈價值約1.5億元的綜合行政大樓。由於光寶投資計畫的成功，帶動後續如園區前瞻建設、鑽石場域及行政場域更新等大型園區更新計畫，促成後續投資逾千億元，對園區發展深具效益。

目前光寶集團在LED元件及電源供應器出貨量皆在全球排名屬一屬二，更因應產業趨勢，積極朝向雲端運算、汽車電子、5G AIoT、光電半導體等智慧領域進行多元佈局。未來，預期高雄聯合營運中心第二期將提升光寶集團成長動能，使營運績效再創高峰。