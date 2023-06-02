苗栗縣長夫人陳美琦2日陪同頭份市農會家政班婆婆們一起快樂包粽。（謝明俊攝）

頭份市農會2日舉辦包粽比賽，家政班婆婆媽媽們使出混身解數包出最好看的粽子。（謝明俊攝）

頭份市農會2日舉辦包粽比賽，家政班婆婆媽媽們使出混身解數包出最好看的粽子。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦2日陪同頭份市農會家政班婆婆們一起快樂包粽。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦跟著頭份市農會家政班婆婆們山學包鹼粽。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦頒獎給包粽比賽第一名的家政班阿婆。（謝明俊攝）

端午節屆近，過去客家媽媽們都會在「5月節」包粽子過節，頭份市農會為了傳承客家包粽子的優良習俗，2日上午特別邀請苗栗縣長夫人陳美琦與農會家政班的婆婆媽媽們一起比賽包粽子，陳美琦表示每逢端午節她最感念的不是屈原，而是她從小就坐在一旁看著母親包粽子的畫面，希望大家一同傳承這項最美好的回憶，讓年輕人都要記得客家粽。

苗栗客家人習俗，每逢「5月節」端午節都會包粽子過節，除了紀念屈原的歷史意義外，端午更是每年重要的節令交會時刻，象徵寒冬已經完全過去，迎來真正的暑季，過去傳統的客家粽內餡多半以蘿蔔乾、紅葱頭、豬肉等食材為主，但近年受到南北粽交流的影響，增加了許多閩南粽的因素，甚至有人融進東南亞新住民粽子作法，將薑黃等咖哩類調味摻入，雖然變化眾多，但是客家粽仍然保持著在端午節全家一起包粽的傳統，使得客家粽多了一個文化習俗傳承的意涵。

頭份市農會向來重視客家文化傳承，為了迎來端午節，特別發動所有家政班的婆婆媽媽，分成10隊來比拼包粽子的外觀及內涵，並邀請縣長夫人陳美琦一同來體驗包粽子。

陳美琦回憶，以前小時候都會坐在旁邊看著母親親手包著粽子，那是她一輩子記憶，直到現在，每逢端午節，她想到並不是屈原，而是母親包粽子的畫面，最好吃的粽子就是媽媽親手包的粽子。

在所有婆婆媽媽的陪同下，陳美琦以相當熟悉的手法折粽葉、填入糯米配頭，綁粽，並由阿婆們親手教著如何包鹼粽，最後公布包粽比賽的個人組及團體組賽前3名，由陳美琦頒發獎狀及獎金。