民進黨性騷事件 現職資深男性主管涉案 許立明：已請他離職接受調查。曾薏蘋攝

民進黨性騷吃案事件延燒，目前傳出某現職男性資深主管；民進黨祕書長許立明今坦承，「他是現職人員，第一時間我們就請他離開，並接受調查」」。

此外，昨天爆發加害者導演「輝哥」，被問到是否跟蔡英文總統關係密切，所以案子才壓下來？許立明說，不宜過度猜測，他們也了解當初處理的過程，的確有不足的地方，也立即補救。

民進黨下午由祕書長許立明率領部分主管召開記者會，許立明表示，賴清德心情態度都跟他一樣，對於這樣的事情，都是對被害者深深不捨、滿滿歉意，對於整個加害者的部分，會用最嚴厲態度面對處理，對於整個性平或職場霸凌事件，通報與後續處理流程，要重新檢討建立，黨主席態度跟所有主管是一樣。

記者會中，媒體都聚焦涉案的某現職資深主管，媒體追問，這位男性主管是誰？目前處理情況如何？許立明說，由於是現職人員，「我們會請他立即離開」，而且配合調查。這些調查需要時間進行，但第一時間就請這位資深副轉管離職。

許立明強調，因為這位男性主管是現職人員，之前是沒有正式案子，民進黨現在就立案調查。