一名女網友分享，去超商領4萬元，沒有細數就直接收到皮夾，結果回家以後才發現少了5千元，打電話跟銀行申訴對方卻說「沒溢款！」讓原PO崩潰直問該怎麼辦？要怎麼樣才能討回那那筆錢，引起網友討論，不少苦主提醒，使用ATM領錢或存錢，最好都要在前面點過一次鈔票，否則發生爭議很難處理。

一名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》上發文分享，5月30日那天她去超商的ATM領錢，她總共要領4萬元，但因為提款機的單筆提款上限是2萬，因此她就領了2次2萬元，出鈔以後也沒有細看，她就把錢趕緊放到皮包裡面。

女網友表示，準備要交錢的時候卻發現錢有少，不管怎麼點就是只有3萬5千元，像銀行反應了以後，卻得到「沒溢款！」的回答，讓她超級崩潰，不知道短少的5千元去哪裡了，也不知道要怎麼樣討回這筆錢。

貼文引起網友討論，不少苦主哀號說，記住用ATM領錢或存錢之前，最好在ATM前面將鈔票點一遍，以免少錢的時候難處理。「領完就要點錢」、「我也有遇過領完少1千還2千，當下打提款機上面的電話通報，後來他們清點後有還我」、「領錢或買賣，錢只要經手都要現點才有保障」。