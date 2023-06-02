台灣樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」最近前進到美國大聯盟表演，並與二刀流球星大谷翔平合照引發熱議。近日臉書粉專批評TVBS女記者趁空檔時間鑽進休息室，想趁亂訪問大谷翔平，此舉引來天使隊球團揚言封殺，該粉專也表示「丟臉丟到國外」，對此，TVBS稍早鄭重致歉，強調：「面對此次失誤，採訪記者已記取教訓，TVBS在訓練與處理流程上也有不足，對於各界的批評指教，TVBS願虛心接受並檢討改進。」

據知，樂天女孩最近受邀到美國表演台灣的啦啦隊文化，TVBS也派出女記者跟訪，但後來傳出該記者因未經申請訪問權限，閃電突擊對大谷翔平進行採訪，讓天使隊球團正式宣告封殺。見此，昨(1日)臉書粉專「道奇角落」表示，該女記者在大谷翔平準備回休息室時，硬是擠出一個空間，突然用英文問：「想對台灣球迷說些什麼？」令眾人非常錯愕。

見此，有網友表示，當時記者是以採訪啦啦隊的名義到球場，若有另外的採訪計畫，理當先提出申請，況且對象還是大谷翔平，消息轉到PTT八卦版引來兩派評論，紛紛說：「又不是啥重要問題，是大冒險輸了嗎」、「讓世界看見台灣媒體的力量」、「視規定如無物這不行，典型的把給方便當隨便」、「大谷聽得懂英文」。

而TVBS稍早表示，此次派員報導樂天女孩赴美國職棒大聯盟參加台灣日活動，因記者經驗不足，又未了解相關採訪規定，致違反大聯盟報導規範。事後，記者與TVBS已透過長期採訪大聯盟的駐美特派員與天使隊溝通致歉，並已將相關新聞影片下架。對於此次失誤，採訪記者已記取教訓。TVBS深切檢討，未來將加強記者之教育訓練，並改進相關處理流程。對於各界的批評指教，TVBS均虛心接受並檢討改進。