徐巧芯劇中造型很「蘿莉風」。（羅永銘攝）

國民黨議員徐巧芯加入全民大劇團《丞相，起風了》演出，飾演遭網路霸凌的女團團長，戲裡還會來一段女團舞蹈。今（2）日出席彩排記者會，她針對民進黨女黨工性騷案表示，自己在國民黨工作11年，從沒有碰過任何性騷事件，但坦言在政治圈聽過太多性騷事件，大多被害者都痛苦投訴無門，因為加害者的權位都比被害人高階。她透露台北市長蔣萬安已經下令調查，「據說調查下來滿嚴重，不只性騷、還會涉及猥褻，當員工被性騷擾，違反性別平等法，民進黨會被開罰。」

這次答應接演，徐巧芯說接到導演謝念祖提到「抓網軍」就立刻答應，還接受湯志偉的表演訓練，但工作滿檔的她只能找空檔練舞、背台詞，「我都利用會跟會之間的空檔，到黨部的B2瑜珈教室練舞，車程空檔背台詞。」今彩排她穿上「蘿莉風」洋裝、頂著粉紅色雙馬尾髮型勁歌熱舞，她笑說等下彩排完要直接原妝髮、服裝去議會總質詢，「會嚇到蔣萬安。」

徐巧芯在劇中載歌載舞。（羅永銘攝）

被問到和高嘉瑜跳舞誰比較好？徐巧芯搬出「地獄梗」說：「因為她現在腳斷掉，我跳舞會比她好。」至於歌聲她也很有自信地說比高嘉瑜好，且是經過高媽媽認證。

湯志偉說第一次看到徐巧芯，個子小像大學剛畢業，但個性很犀利，「巧芯被說是彼特犬，攻擊性很強。」她說徐巧芯很認真、進步很快，還爆料劇中有段網紅輕生橋段得先到飯店拍攝影片，徐巧芯的角色必須帶著酒意、搖搖晃晃，平常演員就會用演技詮釋，沒想到她喝酒來真的。

徐巧芯也自招當天喝了3種酒，還喝到斷片，從電梯到沙發的路程，自己完全不記得，她解釋：「我不是專業演員沒喝一點酒會很假，但那天喝太多真的在搖，因為我每次喝酒都會哭，所以裡面的哭戲也是直接哭。」想斜槓當演員？徐巧芯說這次會接演主要是舞台劇劇情跟公共事務有關、也跟她很有關，「網軍是我最熟悉的陌生人，題材是跟公共事務有關我就會考慮。」

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