濕地保育法2015年上路，濕地保育工作已有具體成效，其中桃園埤圳重要濕地面積約1115公頃，埤塘口數340口，為桃園重要地景。桃市府近日查獲楊梅區幼獅工業區內一處重要濕地遭惡意違規填埋土方，嚴重破壞濕地地形地貌，2日開罰行為人30萬元罰鍰，並命其停止使用行為，限期改正恢復原狀。

桃市府3月22日與內政部簽訂重要濕地的經營管理、審查及處分作業協議書，積極辦理重要濕地經營管理。桃園市都市發展局接獲通報，楊梅幼獅工業區內一處濕地遭違規埋填土方，變更地形地貌，影響面積約0.72公頃，立即派員會勘並請相關單位查核，查核如實續依法處以罰鍰。

都發局長江南志表示，會加強嚴格執法決不寬待，維護桃園埤圳生態環境，減少環境破壞。（都發局提供／蔡明亘桃園傳真）

都發局長江南志表示，濕地除具有生態保育價值外，更有防洪、抗旱、調節水資源及改變微氣候的防災功能，會持續透過教育與宣導，提升民眾保護濕地意識，另也會加強嚴格執法決不寬待，維護桃園埤圳生態環境，減少環境破壞。

都發局提到，市府同時與中華民國航空測量遙感探測學會合作，針對桃園埤圳水體範圍衛星進行影像判識及差異分析，也透過國土利用監測計畫，監測濕地利用情形，若監測到變異疑點，會立即通報相關單位複查，加強維護管理。