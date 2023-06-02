基隆市中正國中活動中心新建工程斥資1億3000萬元，於2日舉行落成啟用典禮。除基隆市長謝國樑出席外，身為校友的立法委員高嘉瑜也返校剪綵，共同慶賀工程圓滿落成。謝國樑表示，新活動中心將成為文化、藝術、運動和社區活動的重要場所，也為師生及市民提供更多更便利的服務。議長童子瑋表示，新活動中心相當驚艷，也期待學校與社區多合作互動，共享優良的活動空間。

基隆市長謝國樑表示，新活動中心將成為文化、藝術、運動和社區活動的重要場所，也為師生及市民提供更多更便利的服務。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，中正國中這座嶄新的活動中心，以清新設計風格，呈現活潑輕盈、繽紛色彩之意象，並融合原有校區風格，提升整體校園景觀品質，並將成為學校的文化、藝術、運動和社區活動的重要場所，為全校師生及市民提供服務及便利。

議長童子瑋表示，對中正國中新活動中心感到十分驚艷，未來期待新活動中心能與社區多合作，讓優良的活動空間能與市民共享。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

議長童子瑋表示，踏入中正國中新活動中心感到十分驚艷，整體是高挑、明亮，且不用空調也相當涼的「綠建築」。目前全校建築物相當新，在3至15年內落成，教室也很寬敞，未來期待新活動中心能與社區多合作，讓優良的活動空間能與市民共享。

市議員許睿慈表示，未來她將繼續與教育相關單位積極爭取各校設施，讓校園教育能持續進步，並提升基隆學子的學習環境。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員許睿慈表示，她很關心提升基隆學子的學習環境，也常與家長和老師交流意見。中正國中近年推廣雙語、國際教育表現亮眼，今日在活動中心落成後，相信能讓學生有更元的學習，也使著名的民俗技藝有更完善的學習空間，未來她也將繼續與教育相關單位積極爭取各校設施，讓校園教育能持續進步。

中正國中新活動中心寬敞明亮，可容納800人。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

據了解，中正國中本次活動中心改建工程款約1億3040萬元，是由教育部國教署補助5159萬元及基隆市政府挹注7881萬元共同促成，2020年5月開工後歷經用地取得、疫情等因素，總算在今年完工啟用。活動中心室內空間1200平方公尺，可容納人數達800人，為學生和社區居民提供更好的學習和生活環境。

中正國中校友立法委員高嘉瑜（左六）、議長童子瑋（左五）、議員許睿慈（右四）、議員張秉鈞（左一）、民政處長張淵翔（左二）、教育處長劉美蘭（左四）共同為中正國中新活動中心落成剪綵。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處長劉美蘭表示，中正國中學生在全國科展、民俗運動、各項體育運動、管樂社團及升學成績等，均有亮眼的優異表現，為基隆市優秀的雙語領航學校。