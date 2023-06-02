民進黨性騷擾吃案事件越演越烈，今（2）日繼續有前黨工以「讓我為自己勇敢一次」為題在臉書發文，除了被性騷，還被職場霸凌；黨主席賴清德震怒，今上午約10時許赴黨中央開會；民進黨祕書長許立明親開記者會，率黨務主管起身兩度鞠躬道歉。對此，國民黨台北市議員游淑慧今日就表示，「一個內部文化有問題的工作場域，性騷擾事件絕不會只有一件」，引發討論。

游淑慧今日在臉書上指出，「賴清德他無法處理兩岸問題、也無法處理兩性問題，讓在台灣的我們不安全，也讓為他們工作的女生不安全。昨晚我就跟朋友說，第二起很快就會出現，因為冰凍三尺非一日之寒」，游淑慧更強調，「一個內部文化有問題的工作場域，性騷擾事件絕不會只有一件，會不斷的出現類似的事」。

游淑慧更認為，「謊言與性將會壓垮2024的賴清德」，游淑慧最後也猜測，「賴清德此刻一定很嘔，學倫問題、性騷擾問題，大小姐當主席的期間都沒處理，一位躲在總統府內的大小姐黨主席…但賴清德仍必須要倒霉地接住蔡英文」。

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