內政部營建署辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持金專案」，(以下簡稱房貸補貼)，於昨(1)日正式開放線上申請。民進黨台北市第7選區立委參選人、現任市議員許淑華今(2)日貼心的在臉書上列出申請者資格以及線上申請4步驟，有網友大讚直呼「真的非常簡單！已申請」。

許淑華今發文提到，政府為了減輕房貸族壓力，內政部提供符合資格者一戶3萬元房貸補貼支持金，申請資格為貸款借款人與家庭成員，合計僅有1筆自用性質購置住宅貸款，須有非呆帳之貸款餘額；原始核貨金額：台北市 850 萬元以內，其他直轄市、縣市 700 萬以內；合計持有房屋一戶以內，以及各類所得總額合計 120 萬元以內，便能透過「https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/」窗口申請。

許淑華也貼心附上線上申請4步驟，1、在網頁上方點選【專案連結】進入申請畫面。2、借款人進入線上申請系統後，出現資格條件自我檢核畫面，由申請人自行勾選「確認」。3、如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料。4、確認後送出，完成申請。

許多網友對此回文大讚「真的非常簡單！已申請」、「四步驟，五分鐘內申請完成」。