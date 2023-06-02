民進黨性騷吃案事件延燒，民進黨派出新北市永和選區的李正皓，也捲入偷拍事件，民進黨是否維持同盟關係？民進黨祕書長許立明表示，對於李的私德部分，要能提出證據跟社會正面溝通與說明。
民進黨下午由祕書長許立明率領部分主管召開記者會，對於立委選舉與李正皓合作關係，許立明說，作為一個希望結合社會廣大力量的民進黨，希望跟很多無黨友黨合作，這是第一個部分，此外對於他的私德部分，要能提出證據跟社會正面溝通與說明。
至於另一位提名參選的時任副祕書長林飛帆，被問到黨內會不會處置林飛帆？許立明說，這些都必須進一步釐清，當事人不管是誰，願意面對，都是往好的方向處理，性平的相關事件，會有很多難處，所以他才公開呼籲，所有認為自己有被侵害的，用保護隱私最周到的方式，民進黨會透過保護當事人的方式，鼓勵出來檢舉侵害的人。
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