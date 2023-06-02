台灣車市前五月總銷售量達19萬2477輛，年增12.9%。其中TOYOTA銷售量達5萬469輛，年減2%；LEXUS銷售量達1萬3943輛，年增60.6%；合計銷售量6萬4412輛，年增7%，市占率33.5%。以2023年整年度來看，和泰車預估台灣汽車市場銷售量45萬輛，年增4.65%。車市正面因素包含全球晶片短缺狀況有望緩解、疫情管制鬆綁、民間消費回升，且目前各車廠待交車數仍高。負面因素則包含台灣經濟成長減緩、汽車供應鏈尚未完全恢復。

和泰車表示，目前TOYOTA在手未交訂單約1.8~2萬輛，LEXUS也超過0.6萬輛，以一個月可交車約1.2~1.3萬輛，在手訂單仍多。和泰集團年度販售目標16.3萬台，年增8.08%。其中，TOYOTA販售目標13萬台，年增4.8%；LEXUS販售目標2.3萬台，年增19.0%；HINO販售目標1萬台，年增33.5%。

和泰車4月自結損益，單月營收為232.15億元，年增26%，歸屬母公司業主淨利7.33億元，年增25%，每股純益1.34元。和泰車第1季每股純益達9.27元，前4月每股純益為10.61元。

受惠於國內車市需求帶動，和泰車在手訂單旺盛，隨著銷售數量攀升、轉投資獲利改善，且無防疫險理賠損失影響，和泰車2023年營運重返正常軌道，法人預估，2023年營收可望年增雙位數，毛利率及營業利益較2022年顯著上升，年度整體營運轉虧為盈，獲利將大幅回升，EPS上看41.60元。