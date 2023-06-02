台南市街頭今（2日）傳出槍擊案！一名33歲林姓男子中午持突擊步槍，前往南區萬年五街一家水產行前，連開25槍示警後，被據報埋伏的員警開3槍制止，林男身中2槍倒地，警方已將他送醫急救，全案正深入偵辦中，而稍早林男開槍的現場畫面也曝光。

從影片中可以看見，林男頭戴白色棒球帽、穿著一身黑，從一旁停放在路邊的銀色轎車上走下，下車後便持槍突擊步槍對店面門口一陣掃射，此時埋伏的員警隨即開車靠近，對林連開3槍，林男中槍後當場倒地打滾，而員警也隨即上前將其逮捕，其餘在旁守株待兔的員警們也一擁而上。

據了解，市警六分局接獲線報，指有人將到萬年五街的水產行開槍示警，經組成專案小組前往附近埋伏監控。

今日中午12時58分左右，有毒品、竊盜、傷害等前科的林嫌持突擊步槍抵達現場，對水產行一口氣開了25槍，被埋伏的員警當場開3槍制伏，林嫌身中2槍被送到成大救治，員警當場查扣林嫌作案用突擊步槍1把及子彈。

警方詢問水產行44歲林姓負責人，對方表示近期並無與人結怨或糾紛，警方將持續追查開槍原因並溯源槍枝來源。

台南市南區萬年五街一家水產行前今天中午被連開25槍示警。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

開槍的林姓男子被埋伏員警開槍制伏後，警方在現場查扣作案用的突擊步槍1把。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

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