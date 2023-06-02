台南市街頭今（2日）傳出槍擊案！一名33歲林姓男子中午持突擊步槍，前往南區萬年五街一家水產行前，連開25槍示警後，被據報埋伏的員警開3槍制止，林男身中2槍倒地，警方已將他送醫急救，全案正深入偵辦中，而稍早林男開槍的現場畫面也曝光。
從影片中可以看見，林男頭戴白色棒球帽、穿著一身黑，從一旁停放在路邊的銀色轎車上走下，下車後便持槍突擊步槍對店面門口一陣掃射，此時埋伏的員警隨即開車靠近，對林連開3槍，林男中槍後當場倒地打滾，而員警也隨即上前將其逮捕，其餘在旁守株待兔的員警們也一擁而上。
據了解，市警六分局接獲線報，指有人將到萬年五街的水產行開槍示警，經組成專案小組前往附近埋伏監控。
今日中午12時58分左右，有毒品、竊盜、傷害等前科的林嫌持突擊步槍抵達現場，對水產行一口氣開了25槍，被埋伏的員警當場開3槍制伏，林嫌身中2槍被送到成大救治，員警當場查扣林嫌作案用突擊步槍1把及子彈。
警方詢問水產行44歲林姓負責人，對方表示近期並無與人結怨或糾紛，警方將持續追查開槍原因並溯源槍枝來源。
★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。