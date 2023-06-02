前雲林縣長李進勇任內推動虎尾糖鐵五分車復駛計畫，獲蔡英文總統允諾納入前瞻計畫優先推動，張麗善上任後繼續推動，中央卻遲未核定，嘉義蒜頭糖廠五分車復駛計畫後來居上且於去年營運，雲林縣府最近再行文經濟部爭取，僅獲回函視蒜頭糖廠營運狀況再議。

全台唯一還以五分車載運甘蔗的糖廠。（本報資料照片）

雲林縣府2017年提出「虎尾糖鐵五分車復駛計畫」，蔡英文總統同年親自到虎尾搭乘五分車，她表示雲林糖鐵是臺灣最有特色的鐵路之一，當場允諾優先推動。

不過張麗善2019年上任後虎尾糖鐵復駛案遲無下文，反而嘉義縣蒜頭糖廠後來居上，獲得核定8000萬元優先推動，經濟部於2022年函覆雲林縣府，「由台糖公司先確實推動並完成蒜頭糖廠第一階段後，再研擬本案後續推動事宜。」

嘉縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站去年10月起營運，雲林縣府再度行文經濟部爭取虎尾糖鐵復駛案，不過經濟部回函蒜頭糖鐵復駛案尚未「正式」營運，視該案營運狀況再研議。

多名縣議員日前關切虎尾糖鐵復駛進度，縣府城鄉發展處長林長造表示，公文的意思是暫緩、再看看。

縣長張麗善表示，台糖目前只剩虎尾糖廠、善化糖廠在製糖，虎尾糖廠已有113年歷史，且是全台唯一還以五分車載運甘蔗的糖廠，獨特性優於全台各地糖廠，中央一拖再拖，蔡英文總統失信於雲林人，令人遺憾。

張麗善說，虎尾糖鐵復駛攸關鐵道文化及雲林觀光產業發展，建請中央盡速核定補助「虎尾糖廠五分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程。

文觀處長陳璧君表示，縣府規畫第一階段先修復虎尾糖廠到廉使站優先作為觀光鐵道復駛路線，全長2860公尺，經費約1.1億元；接著從廉使站延駛到雲林高鐵站，全長2065公尺，經費約9300萬元；第二階段是從廉使行駛至褒忠龍岩，全長1萬0724公尺，經費約需1億元。