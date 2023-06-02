美銀分析師莫罕（Wamsi Mohan）表示，雖AR/VR市場接受度仍低迷，轉向元宇宙的市場熱度面臨挑戰，但要記得蘋果具有翻轉現有市場、開創新市場的潛力。

根據外媒引述消息指出，蘋果的頭戴裝置配備高畫質螢幕，同時能與現實環境互動，搭載蘋果自行設計晶片，運算能力將比市面上的產品更強大。

另據投資機構TD Cowen分析師桑卡爾（Krish Sankar）預料該款產品價值不菲，要價估計3,000美元，開賣首年銷量約幾十萬台。相形之下，蘋果手表Apple Watch開賣首年賣出數百萬支。