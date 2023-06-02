北北基桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈通勤月票將於7月1日上路，各方案內容略有不同，但皆可搭乘台鐵、公車、捷運等大眾運輸工具。交通部台鐵局今日宣布，旅客7月1日起可於120個指定車站購買月票。

台鐵指出，7月1日開賣北中南3大生活圈通勤月票，基北北桃1200元、中彰投苗－台中市民卡699元、中彰投苗－非台中市民卡999元、台中市境內－台中市民卡299元、台中市境內－非台中市民卡599元、南高屏999元、台南市境內399元、高雄市境內399元、屏東縣境內399元，台鐵局售票窗口統一於7月1日開放旅客購買方案及使用乘車。

基北北桃生活圈有基隆、三坑、八堵、七堵、百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山、台北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌、桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、四腳亭、瑞芳、猴硐、三貂嶺、牡丹、雙溪、貢寮、福隆、平溪、十分等34個車站能購買，適用票卡為悠遊卡。

中彰投苗生活圈有竹南、豐富、苗票、銅、三義、泰安、后里、豐原、栗林、潭子、頭家、松竹、太原、精武、台中、五權、大慶、烏日、新烏日、成功、大山、後龍、白沙屯、新埔、通霄、苑裡、日南、大甲、台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中、二水、濁水、水里等43個車站能購買，適用票卡為悠遊卡與一卡通。

南高屏生活圈有後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化、南科、新市、永康、大橋、台南、保安、仁德、中洲、大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊、高雄、民族、科工館、正義、鳳山、後庄、九曲堂、屏東、西勢、竹田、潮州、南州、林邊、佳冬、枋察、加祿、長榮大學、沙崙等43個車站能購買，適用票卡為MeN-Go實體卡。