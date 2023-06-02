新光金經營權大戰，結果將於6月9日股東會後揭曉；國際投票顧問機構Glass Lewis今發布新光金控第8屆董事會選舉報告，全面力公司派，理由是新光金控提名的候選人具備的資歷與經驗，能夠有效地監督公司，還公開呼籲新光金控股東全面支持公司提名的15位董事候選人，包括12位一般董事以及3位獨立董事。

Class Lewis表示，「改革派」未提供任何具體的策略或建議來改善新光金控的營運表現，且對於改善公司治理的建議相當模糊；此外，Glass Lewis也擔心，「改革派」將會透過取得新光金控的控制權，以不符合新光金控股東最佳利益的條件推進新光金控與台新金控的合併，才會全面支持新光金提名的15位董事候選人。

分析師指出，公司派、改革派陸續出招，即使Glass Lewis全面力挺公司派，但改革派也是有備而來，雙方贏面各是五五波，這次新光金董監改選將是創辦人吳東進21年來面臨最大的考驗。

新光金控表示，此次董事會超額競選的情況，Glass Lewis的建議報告，是對新光金控提名的董事候選人具備豐富的專業背景及熟稔實務經驗的認可，促進公司治理政策的落實，提升公司創造企業價值，達成永續經營的目標。

Glass Lewis建議新光金控股東支持的15席董事候選人名單，包含：新光銀行董事長李增昌、新光人壽董事長潘柏錚、新光金控總經理吳欣儒、新光保全董事長吳昕東、新光三越副總經理賴慧敏、工業技術研究院副院長彭裕民、新光人壽駐會董事蔡雄繼、新光金創投董事長兼總經理鄭詩議、鼎誠人壽副董事長方正培、中華民國證券商公會理事長兼任元富證券董事長的陳俊宏、元富證券董事邱立權、新光銀行董事蘇哲生；以及3席獨立董事候選人：新光金控獨立董事兼政治大學教授許永明、元富證券獨立董事梁文菁、前金管會保險局局長、現為銘傳大學兼任副教授曾玉瓊。