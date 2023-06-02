國民黨台北市議員徐巧芯提供多張導演「輝哥」與民進黨高層的合照，直指民進黨部主管是不是因為該導演與高層關係良好，所以才願意處理該事件？（徐巧芯辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨女黨工涉嫌遭導演「輝哥」性騷擾，當時婦女部主任疑卻未重視。對此，「輝哥」薛朝輝今（2）日就針對該事件回應了，更表示「若因為任何動作引發誤會或冒犯，本人誠心向當事者表達歉意，對於不實的指控，本人已委請律師，確保相關權益不受不法侵害」。

國民黨台北市議員徐巧芯提供多張導演「輝哥」與民進黨高層的合照。（徐巧芯辦公室提供／丁上程台北傳真）

涉嫌捲入綠營性騷案的導演薛朝輝今日發佈了4點聲明指出，若因為任何動作引發誤會或冒犯，本人誠心向當事者表達歉意，同時薛朝輝也支持並且籲請民進黨或相關單位對此事件進行嚴格調查，他強調，「本人願意全力配合，並期待真相儘速釐清，若有應負司法上等責任，本人絕不逃避」。

薛朝輝說，「關於媒體或評論對我的親友、公司、合作夥伴，以及與本事件不相關的人、事、物，造成大家無妄困擾，本人深感抱歉」，最後薛朝輝也強調，「基於保護我的家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，本人已委請律師，確保相關權益不受不法侵害」。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。