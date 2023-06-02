經以動脈肝腫瘤栓塞治療後，吳先生的腫瘤已縮小(紅圈處)，且壓迫的血管也已暢通。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

61歲的吳先生本身有B型肝炎，但長期沒有追蹤，日前因為上腹有悶痛感而就醫，經超音波檢查發現肝臟的右側有一巨大腫瘤，進一步電腦斷層掃描，顯示為直徑11公分的肝癌，同時壓迫下腔靜脈。醫師先以經動脈肝腫瘤栓塞治療，一個月後追蹤檢查，腫瘤已縮小且壓迫的血管也已暢通，因此為他安排手術治療，將腫瘤切除乾淨，術後吳先生順利恢復並持續於門診追蹤。

大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，巨大肝癌的切除考驗手術醫師的技巧與耐心，因為必須在狹小的空間離斷肝臟深部的血管和膽管、保留足夠的肝臟組織、無破損的完整切除腫瘤、及盡量減少出血及輸血，這些都會影響病人術後恢復的狀況，尤其當腫瘤壓迫主要的門靜脈、肝靜脈甚至下腔靜脈時，又更大幅增加手術的困難度及出血量。

正因如此，在巨大肝癌切除前，建議可先以經動脈肝腫瘤栓塞治療，經由股動脈將導管伸至肝動脈，並注射化學治療藥物將血管塞住，藉以減少血液供應及提供化學治療，達到讓腫瘤壞死、縮小的療效。然而肝臟血流豐富，肝腫瘤常會有其他小動脈的分支增生，因此只用栓塞治療無法完全消滅惡性腫瘤細胞，但卻能讓原本不易切除的巨大腫瘤，有機會可以順利切除。

大千醫院指出，目前的肝癌治療仍是以手術切除的預後最佳，但前提是肝功能要好，才能在腫瘤切除後，以剩餘的肝臟組織持續負荷身體的代謝需求。雖然手術可以將腫瘤切除乾淨，但仍需要定期追蹤，因為根據統計，巨大肝癌切除後再復發的風險明顯高於初期肝癌，因此不可以掉以輕心。

劉信誠提醒，有慢性B、C型肝炎的民眾，每三個月務必要請醫師進行肝臟超音波檢查，如此才能早期發現、早期治療，不僅降低併發症風險，更可以達到治癒的療效。