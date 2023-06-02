針對最近盛傳PLG、T1聯盟即將合併謠言，PLG執行長「黑人」陳建州2日在總冠軍賽媒體日，直接怒批這是假議題，「我們從過去到現在董事會都沒討論到，短期內也不可能，聯盟事務也並非一隊或一人決定，決定權都靠董事長投票，我們只討論過未來新球隊怎麼加入！」

陳建州表示，當前聯盟各隊都還在努力做好，且想優化更多聯盟環境，所以根本沒有時間講合併，只想講規格，「這種合併議題至少要等幾年後才能討論，假如董事會正式投票通過了，那麼誰要跟誰怎樣我都OK。目前我只想全力支持籃協組軍中華隊，畢竟今年至少4個國際賽事要打。」

「我想國內籃球環境經不起重新開始，甚至沒有主場營運，如今我們6隊實力好不容易拉近，沒有道理從零開始，不管合併後品質怎樣，危險性也大，」陳建州說，「新球隊要加入，我們也有一套SOT程序要走，首先就是要成立行銷公司，員工名額也要有固定人數。」

陳建州甚至提前透露，目前PLG都已經排好下個球季120場例行賽的賽程，其中包含平常日賽程，還要提前配合好東亞超級聯賽(EASL)下季賽程，且爭取能跟日、韓一樣兩隊參加，「所以我希望合併議題到今天為止，我不希望因為這種假議題，影響到接下來我們的總冠軍賽開打。」