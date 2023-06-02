民進黨性騷吃案事件越演越烈！民進黨一名女性前黨工以「讓我為自己勇敢一次」為題在臉書發文，點名時任青年部主任、勞動部政務次長李俊俋機要秘書的蔡沐霖，「狠狠地把我踹到無底深淵」，外界質疑蔡涉職場霸凌、性騷吃案竟還擔任勞動部秘書，李俊俋說，過去跟蔡沐霖互動因為蔡在黨部工作有所互動，認為他還不錯、工作也認真，勞動部任職後需要機要秘書協助因此請蔡幫忙，「這件是昨天晚上才知道」。

李俊俋表示，針對大家關心的民進黨也發生性騷擾事件，勞動部強調任何的騷擾事件都是性騷擾，必需有效處理，雇主就應負起責任處理，尤其是依照性別工作平等法規定，僱用30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示。

李俊俋提及，至於職場不法侵害的事件，則是勞工及雇主皆要審慎面對並處理，以降低勞工所受的傷害；本事件由地方主管機關查處，勞動部會持續的注意後續的發展。

李俊俋提及，他1月31日到勞動部任職、蔡沐霖則是2月23日到職擔任機要秘書一職，2人的淵源為過去他擔任立委時，蔡在黨部工作，認為蔡還不錯、工作也認真，因此就提供工作機會讓他到勞動部幫忙。而蔡昨天晚上以「職涯」為由辭職，並跟他提及這件事，可能會有人爆料等，恐怕會影響到勞動部，也告訴他應面對、接受，並強調「勞動部對這樣的事情的態度是零容忍」。

外界也關心蔡勞動部任職期間有沒有發生過類似案件？李俊俋說，類似的狀況完全沒有，從來沒有聽過。