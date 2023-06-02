新北市某幼兒園1名女老師為管教方便，涉嫌餵食幼童安眠藥，其中3名幼童家長帶孩子去醫院化驗，驗出有巴比妥（四級毒品）、苯重氮基鹼殘留，民進黨立委羅致政、邱泰源今陪同家長開記者會，批新北市政府動作慢半拍。對此，教育局提出五點聲明回應，強調將會追究到底，嚴懲不貸。

教育局表示，有關本案餵藥品部分，目前檢警仍持續偵查中，教育局接獲家長反應後，主動處理，啟動行政調查，並同步搭配司法調查進度，積極辦理中，絕對追究到底。該名教保員已停職接受調查，本案倘查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以從嚴裁處，行為人最重可裁處60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

第二將積極協助幼生安置，該園因房東不續租，預計於7月底歇業一事，教育局於事件發生後，立即採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀。另尚有幼生需要協助，部分家長尚待參觀完園所再決定，教育局將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。

第三點，針對檢驗部分，因幼生仍需家長陪同，且需尊重家長個人意願，故教育局提供榮總醫院毒物科單一窗口予家長，供需檢驗者檢驗，幼兒園已逐一通知家長，並由幼兒園支付檢驗費用。

第四社政諮商主動介入，社會局家防中心社工接案時，即提供家長，有需求者，將主動轉介到亞東醫院，提供幼生醫療及諮詢免費門診。另教育局已安排醫師及心理諮商師近期到園，以即時提供家長相關諮詢服務。

最後強調將全力配合檢警偵辦，本案倘查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以裁處，情節重大，最重可裁處幼兒園負責人廢止設立許可。

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