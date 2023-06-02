根據S3 Partners Research所做的分析，讓空頭遭到痛擊的5檔AI夯股如下：

●輝達：空頭踩到威力最大的地雷非這檔AI股王莫屬，今年以來輝達股價上漲167.2%，導致放空者慘賠86億美元。

輝達第一財季（截至4月30日）營收獲利確實如市場預期較去年同期大幅下滑，但數字卻比預期好看許多。最讓市場跌破眼鏡的，是該公司的第二財季營收預測竟比分析師預期高出逾50%，並表示由於需求持續飆升，公司將提高AI晶片供應。其當日盤後股價應聲飆漲近30%，創下歷史新高，而這一波買氣更是一發不可收拾，輝達股價連續三個交易日改寫新高，市值更在周二一度突破1兆美元大關。

周三（5/31）輝達股價漲多回吐，終場重挫5.68%，但周四隨即反彈大漲5.12%，帶領標普500、那斯達克和費半指數衝高。

●超微（AMD）：今年來股價漲83.6%，放空者虧損20億美元。超微將在今年晚些時候推出一款新的GPU。資產管理公司Bernstein分析師Stacy Rasgon曾表示，儘管超微在GPU設計領域遠遠落後輝達，但這波AI榮景的規模意味著即使超微只能分到一些「渣」，也能從中獲益，「這就是超微受到青睞的原因，投資人想要平價版『輝達』」。

●博通（Broadcom）：今年來股價漲42.4%，放空者虧損15億美元。該公司在周四盤後發布財報，其上季營收獲利優於市場預期，且受惠於企業大舉投資AI相關技術，其本季營收預測意外強勁。執行長陳福陽（Hock Tan）在財報發布後表示，AI將帶動晶片需求，他看好到2024財年，生成式AI將占博通整體半導體營收逾25%。

●邁威爾科技（Marvell Technology）：今年來股價上漲64.7%，在那斯達克100指數中排名第一，讓放空者虧損7.234億美元。該公司預期其2024財年AI晶片營收至少成長一倍。

●台積電(2330)：該全球最大晶圓代工廠今年以來股價上漲33.7%，自輝達公布財報以來，其股價已經上漲約10%，市值增加約200億美元，使放空者虧損6.907億美元。近來市場傳出輝達將把晶片交給英特爾代工以分散供應鏈，但輝達執行長黃仁勳在台北接受媒體訪問時表示，「輝達下一代晶片還是會交給台積電代工」。